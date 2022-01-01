Апрель
2022
-
29
Евросоюз - ищет консенсус, Польша - ищет потерянную империю, Потанин - нашёл внутреннего Ротшильда
-
28
Американцы теряют свободу слова, европейцы теряют остатки гордости, Украина теряет Херсон
-
27
Болгария и Польша исследуют русский характер, США исследуют границы китайского терпения, ООН - знакомится с русской вежливостью
-
26
Путин стимулирует экономику, Маск стимулирует иллюзии, Лавров — тонизирует партнёров
-
25
Нефть - опять вылезла из санкционного пакета, Макрон - опять президент, священное право на выбор союзников - не имеет значения
-
22
Джонсон - уламывает Моди, Евросоюз - обломался с эмбарго, а у Украины - отламывается юг
-
21
Россия - изолирована, Германия - покорна, Азовсталь - замаринован
-
20
Байден всё обещает, Китай демонстрирует упрямство, Тиньков - не имеет значения
-
19
США дорвались до папуасов, Европа до тайны газа, а Индия - до русской нефти
-
18
Китай - занимается интроспекцией, Турция - занимается интервенцией, ЦБ - предсказывает будущее
-
15
США обижены на Иран и Китай, Германия - на Украину и свинину, а желания Маска - не имеют значения
-
14
Европа - ждёт холодов, США - ждёт повиновения, а Балтию - может ждать ядерная зима
-
13
Европа - титанически страдает, Индия - не пугается, Гринпис - нарывается
-
12
Нефть - не влезает в пакет, Индия - вывернулась из-под прессинга, Австрия - вляпалась в неуместность
-
11
США - отжимают Пакистан у Китая, а доллар, Ле Пен и Маск - не имеют значения
-
08
Европа — анализирует Путина, Китай — в гневе, ООН и Латвия — опять не имеют значения
-
07
Элиты - национализируются, уголь - портит санкции, Маск - не имеет значения
-
06
Китай - устроил бучу, США - убеждают Китай, Венгрию - пытаются отменить
-
05
Германия - на шпагате, Википедия - на грани запрета, дефолт - не имеет значения
-
04
Венгрия и Сербия - унижают социологов, Зеленский - унижается ожиданием, Европа - готова унизить себя сама
-
01
Газорубль - медленно запрягает, Медведев - анонсировал маслорубль, Британия - запрещает Украине капитулировать
Март
2022
-
31
Лавров - считает рупии, Медведев - ставит свечи, миллион баррелей Байдена - не имеет значения
-
30
Китай - константен, зернорубль - возможен, переговоры в Турции - все ещё не имеют значения
-
29
Рубль - жив, Абрамович - тоже, переговоры в Турции - вряд ли имеют значение
-
28
Польша - выбирает деньги, Байден - выбирает деменцию, Мантуров - предлагает корсарство
-
25
Газорубль расстроил Евросоюз, Ротшильды забанили Россию, девочка Бана взяла билет на Киев
-
24
Чубайс - всё, газорублю - да, Байден - не пророк
-
23
Польша все-таки хочет Третью Мировую, "табуны айтишников" - бегут из России, Навальный - не имеет значения
-
22
Польша — вторгается, Байден — карает Китай, Зеленский — не имеет значения
-
21
Байден — стронг, прибалты — неисправимы, немцы — наивны
-
18
США заранее победили Китай, Россия мобилизует «недоверчивую армию Запада»
-
17
Путин рассказал о плане Путина
-
16
Индийский прорыв за российской нефтью, арабский «нефтеюань» и «эстонский» темп НАТО